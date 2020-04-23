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Шарапова в День Земли вспомнила о трагедии в Чернобыле

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Российская теннисистка Мария Шарапова в День Земли вспомнила о катастрофе на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

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Спортсменка на своей странице в Instagram 22 апреля сообщила о поддержке запуска нового арт-проекта Олафура Элиассона Earth perspectives.

«Это видео занимает особое место в моем сердце. На земном шаре виден Чернобыль в Припяти, Украина, — место самой страшной ядерной катастрофы в истории, где редкие и исчезающие виды теперь расцветают в отсутствие людей», — цитирует Шарапов RT.

Как пишет издание «Чемпионат», родители Марии до ее рождения жили на окраине Гомеля, примерно в 140 км от Чернобыля. В Нягань, где родилась теннисистка, Шараповы переехали, только узнав о беременности Елены, через 4 месяца после аварии.

Международный день Матери-Земли отмечается 22 апреля с 2010 года. В этот день особое внимание уделяется проблеме сохранения деревьев и экосистем в целом.

4 апреля сообщалось, что Мария Шарапова, недавно объявившая о завершении карьеры, заявила, что ей понравилась видеоконференция с поклонниками, которая состоялась в конце марта во время карантина из-за коронавируса, и она хочет продолжить общение с подписчиками. В этой связи она опубликовала свой номер телефона.

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