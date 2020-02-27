Шарапову признали самой высокооплачиваемой российской спортсменкой 2010-х

Российская теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается в четверг, 27 февраля, на сайте издания.

Рейтинг был сформирован по результатам доходов спортсменов в период с 2010 по 2019 год. При формировании списка учитывались доходы от профессиональных контрактов, призовые выплаты на турнирах, бонусы, а также спонсорские сделки. Налоговые платежи не учитывались.

Суммарный доход Шараповой в указанный период оценивается изданием в $197,8 млн. Отмечается, что за всю карьеру спортсменка заработала $325 млн, из которых лишь около 12% — выплаты за соревнования, остальное составляют рекламные контракты.

Второе место в рейтинге занимает хоккеист Александр Овечкин ($136,9 млн), после него идет хоккеист Евгений Малкин ($94,6 млн). Четвертую строчку делят между собой баскетболист Тимофей Мозгов ($72 млн) и хоккеист Илья Ковальчук ($72 млн).

26 февраля Шарапова заявила о завершении карьеры.

Мария Шарапова начала спортивную карьеру в 2000 году, победив в возрасте 13 лет на соревновании Eddie Herr International Junior Tennis Championships для 16-летних спортсменок. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Шарапова пять раз побеждала на турнирах серии Большого шлема: дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На текущий момент она занимает 373-е место в рейтинге WTA.