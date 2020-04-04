Шарапова опубликовала свой номер телефона для связи на карантине

Российская теннисистка Мария Шарапова, недавно объявившая о завершении карьеры, заявила, что ей понравилась видеоконференция со своими поклонниками, которая состоялась на прошлой неделе во время карантина из-за коронавируса, и она хочет продолжить общение с подписчиками.

Спортсменка попросила присылать ей сообщения на номер, который опубликовала на личной странице в Twitter.

«Получила новый номер. И делюсь им с вами. Пишите мне. 310-564-7981. Это правда. Расскажите, как у вас дела, спрашивайте меня, или просто поздоровайтесь. Отличные рецепты приветствуются», — написала Шарапова в своем микроблоге.

В конце февраля 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры. Решение спортсменка объяснила чередой травм. На прощание она написала письмо любимому виду спорта.

Из-за пандемии коронавируса переносятся многие спортивные соревнования, музыкальные концерты и релизы кино. Однако ряд медийных персон пытается поддержать граждан во время карантина, введенного в странах из-за распространения инфекции. Так, певица посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера Брежнева и исполнитель Стас Пьеха с экспертами ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНЕСКО решили поучаствовать в прямом эфире в «Одноклассниках» (ОК), посвященном коронавирусу.

Ранее 1 апреля лидер музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин запустил в Instagram флешмоб «Карантиновидение» как альтернативу отмененному международному музыкальному конкурсу «Евровидение-2020». Он предложил публиковать конкурсные видео под хештегом #карантиновидение2020.

В то же время организаторы «Евровидения» пообещали провести 16 мая онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, участников 2020 года и прошлых лет.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в городе Ухань в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.