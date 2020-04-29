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Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания

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Фото: Depositphotos
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Россиянам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, пришлось переоценить уровень своего благосостояния. Согласно опросу компании «Сбербанк страхование жизни», оказавшемуся в распоряжении «Известий», граждане стали считать справедливой оплату труда в 59 тыс. рублей. Если сравнивать с прошлым летом, то этот показатель находился на уровне в 66 тыс.

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Эксперты отмечают снижение зарплатных ожиданий россиян практически во всех 37 городах с населением от 500 тыс. человек, жители которых участвовали в исследовании. Планка достойной оплаты труда упала больше всех у опрошенных горожан Москвы, Тюмени и Владивостока — сразу на 13–21 тыс. рублей.

Только жители Рязани и Набережных Челнов проявили оптимизм и заявили, что ожидают увеличения заработка в ближайшее время.

Специалисты полагают, что россияне на фоне навалившихся жизненных перипетий начали воспитывать в себе привычку к сбережениям и создавать «подушку безопасности». Соглашаясь при этом на меньший, но постоянный доход.

Однако даже такие ожидания россиян могут оказаться слишком оптимистичными — как минимум вдвое. Одной из причин этого, по мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмилы Ивановой-Швец, является то, что в последние годы население привыкло, что заработки, пусть и немного, но увеличивались.

Полную версию материала читайте в материале «Известий» 30 апреля.

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