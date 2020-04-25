Прямой эфир

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT в субботу, 25 апреля.

Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года — тогда средняя зарплата в столице составляла 79,7 тыс. рублей.

По словам профессора Финансового университета при правительстве России проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, рост произошел, в том числе, за счет индексации зарплат сотрудников бюджетной сферы. Однако, по его словам, в большей степени свою роль сыграли крупные компании, которые расположены в Москве.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — сказал Сафонов.

В марте Росстат заявил, что самая высокая в России средняя зарплата в месяц на Чукотке, 106,8 тыс. рублей. За этим регионом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тыс. рублей), Москва (94 тыс. рублей), Магаданская область (92,9 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (86,8 тыс. рублей).

Высокие зарплаты в северных субъектах страны связаны с непростыми условиями проживания. Кроме того, в этих местах часто добывают полезные ископаемые, а люди работают вахтовым методом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы регионы с самими высокими зарплатами
Меньше половины россиян сохранили полную зарплату на карантине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020