Названы сферы с наибольшим снижением зарплат из-за COVID-19

Пандемия коронавируса заставила многие компании малого и среднего бизнеса сразу из нескольких сфер снизить зарплаты своим сотрудникам. Согласно данным соответствующей презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова, опубликованным в среду, 29 апреля, наибольшее снижение оплаты труда работников наблюдается в сферах спорта, отдыха и развлечений.

Такую же отрицательную динамику зарплат эксперты отметили среди предприятий общепита и отелей.

В презентации уточняется, что из-за эпидемии COVID-19 в сфере спорта, отдыха и развлечений фонд оплаты труда сократился на 33%. Не платят своим сотрудникам совсем 35% компаний, а 49% — снизили зарплаты.

Фонд оплаты труда компаний общественного питания по тем же причинам сократился на 24%. При этом 18% предприятий перестали оплачивать труд своих работников, а 68% — снизили уровень заработной платы. Аналогичное сокращение фонда оплаты труда наблюдается и в гостиничной сфере. 10% отелей перестали платить зарплату сотрудникам, а 75% — сократили ее.

Отмечается, что существенное снижение фонда оплаты труда произошло также и в других сферах, например образования (–21%), розничной торговли (–15%) и рекламы (–13%), пишет «РИА Новости».

Как отметил Карташов, данные изменения пока не влияют глобально на уровень доходов населения.

Накануне глава Минтруда России Антон Котяков напомнил о недопустимости снижения зарплат на удаленке.

В связи с распространением в стране коронавируса многие российские организации перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. При этом сотрудники ряда организаций из сфер, наиболее пострадавших от пандемии, и вовсе потеряли работу. Так, по данным на 28 апреля, в стране число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тыс. человек.

25 апреля помощник президента Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Орешкин заявил, что безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

На сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 99 399 случаев COVID-19 в 85 регионах. За прошедшие сутки выздоровели 1830 пациентов.

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