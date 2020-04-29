ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28–29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в среду, 29 апреля, на сайте регулятора.

Базовая ставка сохранилась после того, как ее дважды снизили в марте до отметки в 0–0,25% годовых. На таком уровне ставка ранее находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. Решение о снижении ставки финансисты приняли в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

«Вирус и принимаемые для защиты здоровья людей меры приводят к резкому снижению экономической активности», — сообщил регулятор.

Как заявил в ходе пресс-конференции председатель ФРС США Джером Пауэлл, темпы падения экономической активности в США во II квартале текущего года будут беспрецедентными. По его оценке, ожидается высокий рост уровень безработицы.

«Глубина и продолжительность экономического спада чрезвычайно непредсказуемы, это будет во многом зависеть от того, насколько быстро вирус окажется под контролем. Спад также будет зависеть от политических мер, принятых на всех уровнях правительства для смягчения удара и поддержки восстановления экономики», — отметил он.

Накануне общее число заразившихся новым коронавирусом в США превысило 1 млн человек. Согласно данным Worldometer на 29 апреля, в мире зарегистрировано 3,16 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончалось более 219 тыс. человек. 975,9 тыс. пациентов выздоровели.