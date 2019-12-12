Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.

По словам финансиста, нацбанк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку «стремительное укрепление курса гривны обусловливает более быстрое снижение инфляционного давления, чем прогнозировал банк», сообщает ТАСС. Как предполагает Смолий, возможно снижение учетной ставки до 8%.

Снижение учетной ставки, с помощью которой НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств, может привести к удешевлению кредитов банков.

Также Смолий рассказал, что НБУ ожидает решения Международного валютного фонда (МВФ) о подписании новой программы сотрудничества с Киевом в I квартале 2020 года.

8 декабря Украина и МВФ договорились по новой программе сотрудничества по итогам телефонных переговоров президента страны Владимира Зеленского и директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.

В ноябре министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Вместе с тем она отметила, что действующая программа МВФ позволит Украине «провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи».

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году.