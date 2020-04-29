В Омской области разрешили открыться парикмахерским и химчисткам

Власти Омской области разрешили открыться с 1 мая парикмахерским и химчисткам. Об этом 29 апреля заявил глава региона Александр Бурков.

Также в этот день смогут начать работу мастерские по ремонту обуви, одежды и компьютерной техники.

«Что важно, (смогут работать) только те предприятия, которые находятся в отдельно стоящих зданиях или имеют отдельные входы. Предприятиям, тем же парикмахерским, находящимся в торговом центре, работа запрещена. Ну и главное, что предприятия могут начать работать с 1 мая при выполнении всех санитарно-эпидемиологических мер и средств безопасности», — приводит его слова «РИА Новости».

Бурков отметил, что речь идет о наличии в парикмахерских и химчистках масок, перчаток, дезинфекции помещения и соблюдения четкого порядка посещения. Так, парикмахерским можно будет работать только по предварительной записи по телефону. Следить за выполнением мер будут Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

Ранее, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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