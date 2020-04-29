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«Роснефть» намерена судиться с Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российская нефтегазовая компания «Роснефть» подаст иск в суд на британскую телерадиокомпанию Би-би-си. Причиной назван материал средства массовой информации о создании «генетического центра» при участии компании.

«Сообщение британской телерадиовещательной компании ВВС о создании при участии «Роснефти» генетического центра содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту», — говорится в сообщении на сайте компании в среду, 29 апреля.

В судебном процессе истец намерен добиться опровержения ложной информации, признания ее недостоверной и возмещения ущерба репутации.

В статье Би-би-си говорилось, что АНО «Развитие генетических технологий» зарегистрировали 28 апреля по адресу офиса «Роснефти».

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