Действие пропусков для рабочих поездок по Подмосковью продлили до 4 мая

Цифровые пропуска для рабочих поездок по Московской области будут действовать до 4 мая, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева от 29 апреля, опубликованном на сайте главы региона.

«При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая обязан в период до 4 мая продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый», — говорится в документе.

Новые и продленные пропуска будут действовать до 11 мая. Кроме того, те, кто оформил себе пропуск на автомобиль, зарегистрированный не в России, и предоставил неполные сведения, должен будет внести недостающие данные в срок до 4 мая.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции был введен 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль за соблюдением режима производится в автоматическом режиме. Позднее он был продлен до 11 мая.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.