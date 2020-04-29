Храм в Тельме в Приангарье признали лучшим на европейском конкурсе

Храм Казанской иконы Божией Матери в поселке Тельма Усольского района Иркутской области стал лучшим в конкурсе Baumit Life Challenge 2020, проведенном компанией из Австрии. Первое место присудили в номинации «Реновация исторического здания».

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов, храм является уникальным образцом церкви в Восточной Сибири. Фасады имеют оригинальное декоративное оформление, а отделка типична для классицизма. Она лаконична, но при этом имеет тщательно прорисованный декор.

В 2020 году конкурс провели по шести номинациям. За лучшие фасады проголосовали более 200 тыс. профессионалов в сфере строительства и любителей архитектуры.

В марте врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках послания Заксобранию региона предложил ввести гостиничный сбор для реставрации памятников. По его словам, власти намерены выйти на правительство РФ, чтобы Приангарье включили в соответствующий список субъектов.

Плата для иностранных граждан в этом случае может составить 100 рублей в сутки.