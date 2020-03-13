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Письмо с просьбой спасти часовню в Пскове направили в Минкульт РФ

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Письмо в адрес министра культуры Ольги Любимовой с просьбой спасти фрески Анастасьевской часовни в Пскове подписали 383 общественные организации и представители общественности из девяти стран: РФ, Германии, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Канады, Молдовы, Узбекистана, Италии. В этом году фонды планируют объявить сбор средств на противоаварийную реставрацию живописи часовни. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псково-Изборского музея-заповедника Таисия Круглова.

Составители письма подчеркнули, что нынешнее состояние часовни можно охарактеризовать как чрезвычайное, по их мнению, памятник старины находится под угрозой утраты. В нарушение федерального закона «Об объектах культурного наследия» в непосредственной близости от постройки проводились строительные и земельные работы по возведению нового элитного квартала.

Анастасьевская часовня — памятник федерального значения, расположенный прямо под Ольгинском мостом в Пскове, на левом берегу реки Великой. Она была построена в 1911 году знаменитым зодчим Серебряного века А. Щусевым, а внутренние интерьеры украшены росписями по эскизам всемирно известного художника Н. Рериха. Таким образом, часовня является ярким примером монументальной живописи начала XX века.

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