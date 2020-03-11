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На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В сообществе «Италия для меня» в Facebook 7 марта было опубликовано видео, автор которого показал выцарапанные на фреске Рафаэля в музейном комплексе в Ватикане имена туристок с Украины.

«Лена и Тамара из Винницы, что вы наделали? Страна должна знать своих «героев», — говорится в публикации.

Когда «автограф» появился на фреске, неизвестно, однако один из комментаторов сообщил, что видел надпись еще в 2015 году.

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына. С доски исчезли некоторые буквы.

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