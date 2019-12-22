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Фанаты «Мальме» отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

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Фото: Global Look Press/EMIL LANGVAD
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Фанаты шведского футбольного клуба «Мальме» снова испортили статую экс-нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз они облили скульптуру серебряной краской и отломали ей нос. Об этом сообщает телеканал SVT в воскресенье, 22 декабря.

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«Мы не получили никаких заявлений, но представители общественности нас проинформировали о нанесенном ущербе статуе. Мы выйдем на место для проверки», — пояснила пресс-секретарь полиции региона «Юг» Катарина Русин.

Отмечается, что это не первый инцидент, связанный со скульптурой. По данным Sportbox, фанаты «Мальме» подожгли статую Ибрагимовича 27 ноября. После они сфотографировались на фоне пылающего монумента.

Причина актов вандализма, по мнению СМИ, кроется в покупке Ибрагимовичем акций стокгольмского клуба «Хаммарбю» — главного соперника «Мальме».

Сама статуя, как пишет Eurosport, появилась в начале октября. Футболист изображен стоящим на земном шаре, высоко подняв руки.

Златан Ибрагимович родился в Мальме, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский «Аякс». Затем он играл в различных европейских клубах, также долгое время выступал еще и за сборную Швеции.

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