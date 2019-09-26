Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продемонстрировал свои навыки на тренировке команды.
37-летний шведский футболист, находясь за пределами поля в нескольких метрах от лицевой линии, сумел ударить по мячу таким образом, что тот залетел в ворота, передает «Газета.ру».
В последнем матче Главной футбольной лиги «Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:1. Капитан «Гэлакси» Ибрагимович отметился голом и результативной передачей.
Форвард перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах MLS, в которых записал на свой счет 28 голов.
«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 32 матчах. Команда обеспечила себе участие в плей-офф.
24 сентября прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) признала требование директора школы к прическе ученика в стиле Ибрагимовича незаконным.
Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин поддержал мальчика и записал обращение к нему с пожеланием простить взрослых людей и вырасти в нового Ибрагимовича.