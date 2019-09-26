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Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

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Фото: TASS/PA Images/David Klein
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продемонстрировал свои навыки на тренировке команды.

37-летний шведский футболист, находясь за пределами поля в нескольких метрах от лицевой линии, сумел ударить по мячу таким образом, что тот залетел в ворота, передает «Газета.ру».

В последнем матче Главной футбольной лиги «Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:1. Капитан «Гэлакси» Ибрагимович отметился голом и результативной передачей.

Форвард перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах MLS, в которых записал на свой счет 28 голов.

«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 32 матчах. Команда обеспечила себе участие в плей-офф.

24 сентября прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) признала требование директора школы к прическе ученика в стиле Ибрагимовича незаконным.

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин поддержал мальчика и записал обращение к нему с пожеланием простить взрослых людей и вырасти в нового Ибрагимовича.

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