Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил о готовности вернуться в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом 28 августа пишет Mirror.

«Я всё еще мог бы играть в Премьер-лиге. Если «Манчестер Юнайтед» нуждается во мне, я здесь. Но сейчас я принадлежу «Гэлакси» и сконцентрирован на игре за эту команду», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

37-летний нападающий также отметил, что наслаждался игрой в Европе, завоевал 33 трофея и надеется завоевать какие-нибудь награды в США. По словам Ибрагимовича, только после этого станет ясно, где он завершит карьеру.

Как напоминает RT, Златан Ибрагимович выступал за английскую команду с 2016 по 2018 год. В его активе — 29 забитых мячей и 10 голевых передач в 53 матчах. В составе команды он выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы УЕФА.

В июне сообщалось, что Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.