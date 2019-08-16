Стало известно о желании Погба перейти в «Реал»

Полузащитник английского ФК «Манчестер Юнайтед» Поль Погба надеется на трансфер в испанский «Реал» летом 2019 года. Об этом пишет Marca.

По данным издания на 15 августа, агент футболиста Мино Райола в ближайшее время встретится с руководством МЮ, чтобы сообщить о желании своего клиента, пишет RT.

Брат хавбека, игрок «Сьюдад Реал» Матиас Погба, в свою очередь, заявил, что в «Реале» хотят видеть Погба в команде, и «нельзя быть уверенным в том, что Поль останется» в английском клубе, сообщает «Газета.ру».

Вместе с тем, «Реал» не занимается трансфером Погба, пока не решится вопрос о возможном переходе нападающего ПСЖ Неймара. Также уточняется, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может оставить свой пост из-за срыва сделки по Погба.

Как пишет «Спорт-Экспресс», МЮ выступает категорически против трансфера Погба, в связи с чем ему придется провести в составе английской команды еще минимум один сезон.

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел за МЮ 47 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 11 голевых передач. Контракт с МЮ рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансфертная стоимость Погба, по оценкам transfermarkt, составляет €100 млн.