Прямой эфир

Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба

0
Фото: TASS/EMPICS Sport/Tim Goode
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Победы не могут наскучить»
Почему легендарный Зинедин Зидан внезапно решил покинуть «Реал Мадрид»

Как пишет The Independent, об этом сообщил журналист испанского издания El Pais Диего Торрес, специализирующийся на освещении событий, связанных с «Реалом». По его словам, Зидан лично пообещал Погба, что «Реал» подпишет с ним контракт.

Однако трансфер до сих пор не оформлен, из-за чего французский тренер чувствует себя крайне некомфортно. Отмечается, что приобретение Погба было ключевым фактором при формировании состава. Зидан договорился с руководством «Реала», что летом клуб приобретет несколько дорогостоящих футболистов.

Указывается, что это было одним из условий возвращения на пост главного тренера в марте 2019 года. Летом в «Реал» уже перешли защитники Эдер Милитао (€50 млн, «Порту») и Ферлан Менди (€48 млн, «Лион»), полузащитник Эден Азар (€100 млн, «Челси»), нападающие Лука Йович (€60 млн, «Айнтрахт») и Родриго (€45 млн, «Сантос»).

Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба также провело переговоры с нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди. 15 февраля стало известно, что «Интер» согласился расстаться с нападающим за €80 млн, однако переход футболиста по-прежнему не состоялся.

Совет директоров «Реал» принял решение назначить Зидана главным тренером команды вместо Сантьяго Солари 11 марта. Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала» после сезона-2017/18, приведя команду к трем победам в Лиге чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
«Реал» посвятил видеоролик возвращению Зидана на пост наставника команды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019