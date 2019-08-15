Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как пишет The Independent, об этом сообщил журналист испанского издания El Pais Диего Торрес, специализирующийся на освещении событий, связанных с «Реалом». По его словам, Зидан лично пообещал Погба, что «Реал» подпишет с ним контракт.

Однако трансфер до сих пор не оформлен, из-за чего французский тренер чувствует себя крайне некомфортно. Отмечается, что приобретение Погба было ключевым фактором при формировании состава. Зидан договорился с руководством «Реала», что летом клуб приобретет несколько дорогостоящих футболистов.

Указывается, что это было одним из условий возвращения на пост главного тренера в марте 2019 года. Летом в «Реал» уже перешли защитники Эдер Милитао (€50 млн, «Порту») и Ферлан Менди (€48 млн, «Лион»), полузащитник Эден Азар (€100 млн, «Челси»), нападающие Лука Йович (€60 млн, «Айнтрахт») и Родриго (€45 млн, «Сантос»).

Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба также провело переговоры с нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди. 15 февраля стало известно, что «Интер» согласился расстаться с нападающим за €80 млн, однако переход футболиста по-прежнему не состоялся.

Совет директоров «Реал» принял решение назначить Зидана главным тренером команды вместо Сантьяго Солари 11 марта. Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала» после сезона-2017/18, приведя команду к трем победам в Лиге чемпионов.