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Тренер сборной Уэльса рассказал о пользе пинков для футболистов

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал тренерам и футболистам «Манчестер Юнайтед» оказывать физическое воздействие на игрока Поля Погба, сообщил 10 августа портал Evening Standart.

«Пинайте его на тренировках. Но этого больше не происходит, такие методы уходят в прошлое», — сказал Гиггз в интервью изданию.

По его мнению, именно так Криштиану Роналду стал лучше.

Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». Он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Всего полузащитник провел 142 матча за английский клуб, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В составе клуба он выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.

В 2018 году Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции, сыграв за национальную команду в 67 встречах и отметившись 10 забитыми мячами.

18 июня стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» планирует увеличить зарплату Погба с €325 тыс. в неделю до €561 тыс., чтобы он не покидал футбольный клуб.

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