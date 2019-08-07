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«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на €435 тыс.

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Фото: Global Look Press/Andy Rowland
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Английский ФК «Манчестер Юнайтед» оштрафовал бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на €435 тыс. (почти 32 млн рублей) за неявку на тренировочную базу. Об этом пишет The Mirror.

Как стало известно изданию 6 августа, это был максимальный штраф, который клуб мог наложить на игрока. Как пишет RT, 26-летний Лукаку занимается с молодежной командой бельгийского «Андерлехта», воспитанником которого является, и не торопится возвращаться в расположение нынешней команды.

Такое поведение связали с его желанием сменить клуб. Как пишет «Спорт-Экспресс», интерес к Лукаку проявляют ФК «Ювентус» и «Интер», а в «МЮ» полагают, что за таким поведением футболиста стоит его агент Федерико Пасторелло, и намерены жестко вести переговоры по трансферу игрока.

За «МЮ» Лукаку выступает с 2017 года и за это время забил 42 гола и сделал 13 голевых передач в 96 матчах.

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