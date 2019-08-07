«Ди Си Юнайтед» задумались о замене Руни на Озила

Полузащитник лондонского ФК «Арсенал» Месут Озил может заменить Уэйна Руни в американском клубе «Ди Си Юнайтед». Об этом пишет ESPN 7 августа.

По данным издания, руководство американской команды находится в поисках замены нападающему Руни, который перейдет в английский клуб «Дерби Каунти» в январе 2020 года, пишет REGNUM.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года, в минувшем сезоне-2018/19 он провел 35 матчей, где отметился шестью голами и тремя результативными передачами, пишет «Спорт-Экспресс».

6 августа стало известно, что Руни перейдет в «Дерби Каунти» в январе 2020 года. Его соглашение с командой будет рассчитано на 1,5 года и будет включать возможность продления еще на год. Также он будет играющим тренером команды.