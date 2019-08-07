Прямой эфир

«Ди Си Юнайтед» задумались о замене Руни на Озила

0
Фото: ТАСС/PA Images/Tim Goode
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полузащитник лондонского ФК «Арсенал» Месут Озил может заменить Уэйна Руни в американском клубе «Ди Си Юнайтед». Об этом пишет ESPN 7 августа.

По данным издания, руководство американской команды находится в поисках замены нападающему Руни, который перейдет в английский клуб «Дерби Каунти» в январе 2020 года, пишет REGNUM.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года, в минувшем сезоне-2018/19 он провел 35 матчей, где отметился шестью голами и тремя результативными передачами, пишет «Спорт-Экспресс».

6 августа стало известно, что Руни перейдет в «Дерби Каунти» в январе 2020 года. Его соглашение с командой будет рассчитано на 1,5 года и будет включать возможность продления еще на год. Также он будет играющим тренером команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Погба до €561 тыс. в неделю
Гендиректор «Спартака» рассказал о переходе футболиста Тила

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017