Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл поздравил Ромелу Лукаку с переходом в стан «красных дьяволов». Он опубликовал фото футболиста в форме манчестерского клуба.

Left one great club and joined another @rlukaku9 congratulations Публикация от Philip Neville (@philipneville18) Июл 7 2017 в 10:00 PDT

«Покинул один великий клуб и присоединился к другому. Мои поздравления, Ромелу Лукаку», — написал Невилл.

Официального подтверждения перехода бельгийского футболиста из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» пока нет.

В услугах Ромелу Лукаку был заинтересован лондонский «Челси», однако в борьбу за игрока включились «красные дьяволы». По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил за футболиста 75 млн фунтов стерлингов, напоминает «Федеральное агентство новостей».