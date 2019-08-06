СМИ сообщили о намерении Руни вернуться в АПЛ

Бывший нападающий английского ФК «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Уэйн Руни, который в настоящее время выступает в американском чемпионате MLS за «Ди Си Юнайтед», намерен вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом пишет The Sun.

Согласно информации издания, в качестве приоритета 33-летний Руни рассматривает МЮ, в котором проработал большую часть своей карьеры. Контракт Руни с американским клубом рассчитан до лета 2020 года, а после его завершения он хочет вернуться в тренерский штаб норвежца Уле-Гуннара Сульшера и помогать ему поднимать команду на былые вершины, пишет сайт kp.ru.

Вместе с тем отмечается, что Руни ведет переговоры с «Дерби Каунти» и есть вероятность того, что он будет выступать за эту команду в качестве играющего тренера в штабе Филиппа Коку, пишет «Спорт-Экспресс».

Руни перешел из английского «Эвертона» в «Ди Си Юнайтед» в конце июня 2018 года. В этом сезоне он отметился 11 мячами в 23 матчах. За сборную Англии он провел 120 матчей, где забил 53 гола. В истории национальной команды он является лучшим бомбардиром. В составе МЮ Руни стал пятикратным чемпионом премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов.

В июне сообщалось, что ФК «Манчестер Юнайтед» готов повысить зарплату Погба до €561 тыс. в неделю.