Супруга Руни пригрозила ему разводом из-за алкогольной зависимости

Жена экс-форварда сборной Англии по футболу Уэйна Руни Колин пригрозила своему мужу разводом из-за его алкогольной зависимости. Об этом пишет The Sun.

Супруга нападающего клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» заявила, что Уэйн может часами находиться дома в одиночестве, потребляя алкоголь и играя в компьютерные игры. В случае если спортсмен откажется проходить курс реабилитации от алкоголизма, Колин пообещала развестись с ним, пишет RT. По ее словам, она до сих пор прощает его и остается с ним из-за детей, хотя он неоднократно изменял ей за годы брака.

В декабре 2018 года Руни арестовали за то, что он выкрикивал нецензурную брать в общественном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Спорт-Экспресс». Изначально футболисту выписали штраф в размере $25, а после его арестовало столичное управление аэропорта Вашингтона.

Сам Руни убежден в том, что его жена слишком поддается влиянию своего окружения. Игрок известен своими выступлениями за английский ФК «Манчестер Юнайтед», в составе которого он пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В 2018 году Руни перешел в американский «Ди Си Юнайтед», в составе которого провел 19 матчей и забил 12 голов.