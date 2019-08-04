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«Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Англии в шестой раз

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Об этом 4 августа сообщает «Газета.ру».

Основное время встречи было завершено со счетом 1:1. На 12-й минуте игры «Манчестер Сити» повел в счете — его ударом с близкого расстояния открыл форвард команды Рахим Стерлинг. «Ливерпуль» отыгрался на 77-й минуте благодаря защитнику Жоэлю Матипу, который переправил мяч в ворота головой. В серии пенальти «Манчестер Сити» был сильнее (5:4), решающий гол забил Габриэл Жезус.

Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года. В прошлом сезоне его обладателем также был «Манчестер Сити», для которого нынешняя победа — шестая в турнире.

31 июля стало известно, что ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока, церемония вручения наград пройдет 23 сентября в Милане.

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