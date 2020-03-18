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Гостиничный сбор в размере 100 рублей предложили ввести в Приангарье

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках послания Заксобранию региона предложил ввести гостиничный сбор для реставрации памятников. По его словам, власти намерены выйти на правительство РФ, чтобы Приангарье включили в соответствующий список субъектов.

Плата для иностранных граждан в этом случае может составить 100 рублей в сутки. Как отметил Игорь Кобзев, средства, полученные от гостиничного сбора, можно будет направить на реконструкцию объектов деревянного зодчества. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Наивысшего развития конструктивных и художественных форм деревянное зодчество достигло на Русском Севере в XV–XVIII веках, где развивалось в условиях тесного культурного контакта русских с финно-угорскими народами (карелами, вепсами, коми). В этом регионе дольше всего сохранялись традиционные строительные и архитектурные приемы. В XIX веке мотивы русского деревянного зодчества применялись в псевдорусской архитектуре.

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