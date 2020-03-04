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Проект архитекторов Белгородской области признали лучшим в стране

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В Тюмени стали известны итоги Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победителем признали проект благоустройства набережной реки Нежеголи в белгородском Шебекино.

Как рассказали ИА «Абирег» в региональном управлении архитектуры и градостроительства, теперь на благоустройство территории длиной 694 м и площадью около 3 га будет выделено 75 млн рублей субсидии. Проект осуществляется на основе муниципально-частного партнерства.

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал агентству, что на втором этапе предполагается благоустройство Парка поколений с учетом его патриотической идеологии. Также в Шебекино в этом году реконструируют пешеходный мост через реку Нежеголь, а в следующем – набережную за рекой и пикник-парк.

Агентство отмечает, что в 2019 году грант на благоустройство выиграл другой город Белгородской области — Грайворон. Конкурс проектов благоустройства проходит в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют малые города с численностью населения до 100 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения.

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