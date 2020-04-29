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Дороги заасфальтируют в псковской деревне в рамках нацпроекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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В Псковской области в деревне Киршино Печорского района отремонтируют две улицы. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчиком проекта выступает компания «Печорыагродорстрой», рассказали Псковской ленте новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Там пояснили, что ремонтируются две дороги, которые проходят через весь населенный пункт и по которым следуют автобусы. По ним, в частности, перевозят детей в школу из ближайших деревень.

Ширина проезжей части составляет 4 м. Движение осуществляется по одной полосе. Привести в порядок планируется в общей сложности 1,4 км. Рабочие уже положили основание из щебня, исправили профиль дороги и начали укладывать асфальт. Позже они укрепят обочины.

Агентство добавляет, что этот же подрядчик будет ремонтировать другие дороги Печорского района в рамках нацпроекта. На восстановление пяти объектов дорожной инфраструктуры из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 29,6 млн рублей. Работы должны завершить до 30 сентября 2020 года.

23 апреля сообщалось, что в Псковской области проверять качество асфальта на дорогах, которые ремонтируются в рамках нацпроекта, будет специальная лаборатория Псковавтодора.

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