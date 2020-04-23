Спецлаборатория проверит качество асфальта в Псковской области

В Псковской области проверкой качества асфальта на региональных трассах займется специальная лаборатория Псковавтодора. Речь идет о дорогах, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, для контроля качества комиссия выезжает на объект через один-три дня после укладки верхнего слоя асфальтобетона. Она отбирает пробы, так называемые керны. На каждые 7 тыс. кв. м отбирают три пробы. Если общая площадь объекта превышает 30 тыс. кв. м, то отбирают три пробы на каждые 10 тыс. кв. м.

Обычно в керн входят все слои нового дорожного покрытия и даже остатки старого. Если отбирается не все, значит, нет сцепления, и технология нарушена, пояснили в компании. О качестве устройства верхнего слоя судят по трем показателям. Оцениваются и геометрические параметры дороги: уклоны, ширина и протяженность.

По итогам экспертизы выдается протокол испытания. Если выявлены отклонения от требований нормативных документов, подрядная организация получает предписание с указанием сроков и способов устранения выявленных недостатков.

20 апреля сообщалось, что в Псковском районе будут ремонтировать дорогу Псков–Кислово–Палкино. Стоимость работ оценивается в 83,8 млн рублей.