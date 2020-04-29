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В США пообещали добиться продления эмбарго на поставки оружия Ирану

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Фото: REUTERS/Nicholas Kamm
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США приложат все усилия для того, чтобы добиться продления на поставки оружия Ирану. Об этом 29 апреля заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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«Этот запрет истекает через несколько месяцев, и я думаю, что мир понимает, что это ошибка. Мы работаем с каждым нашим партнером, чтобы были предприняты все возможные шаги. Мы работаем с Совбезом ООН, чтобы продлить этот запрет на продажу оружия», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает любую возможность, чтобы добиться продления эмбарго.

Ранее, 3 марта, в МИД России обратили внимание на то, что СМИ тиражируют высказывания госсекретаря США Майка Помпео относительно пролонгации оружейного эмбарго Ирана. Дипломаты считают недопустимым использование схемы «избирательного применения» резолюций СБ ООН.

23 января США расширили список санкций в отношении Ирана. Новые ограничения коснулись двух граждан Ирана и Китая, а также шести компаний из ОАЭ и КНР.

20 января глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны направят дело о якобы нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Совет Безопасности ООН, то Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора, восстановили ряд санкций против Ирана и ввели новые ограничения.

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