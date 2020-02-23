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Помпео рассказал о планах предложить ООН новые санкции против Ирана

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Фото: REUTERS/Andrew Caballero-Reynolds/Pool
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение ближайших месяцев решить, стоит ли предлагать ООН принять санкции в отношении Ирана. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в воскресенье, 23 февраля.

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В интервью изданию Washington Free Beacon он подчеркнул, что в настоящий момент президент США еще не определился с идеей внесения проекта новых санкций к Ирану в ООН, но, несмотря на это, его администрация уже начала разрабатывать текст данного документа.

Ранее, 23 января, США расширили список санкций в отношении Ирана. Новые ограничения коснулись двух граждан Ирана и Китая, а также шести компаний из ОАЭ и КНР. По мнению Соединенных Штатов, те участвовали в транзите нефти Ираном, на деньги от экспорта которой финансируется Корпус стражей исламской революции (КСР, элитные части ВС Ирана. — Ред.), который считается США террористической группировкой.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

20 ноября посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что республика пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии.

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