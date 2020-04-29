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Исторический особняк разрушился в центре Уфы

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В центре Уфы окончательно разрушился «Дом Тихониных», который ранее считался памятником архитектуры. Об этом сообщила член Союза по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина. Ветхое здание находилось на Коммунистической улице.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», дом начал разрушаться летом 2019 года, несмотря на то что застройщик жилого комплекса по соседству, компания «Строй ТЭК», обещала восстановить исторический особняк.

Дом Тихониных был построен из глиняного кирпича в XIX веке. В 2017–2018 годах в арбитражном и районном судах продолжались процессы по сохранению памятника архитектуры. Однако в 2019 году здание лишилось статуса объекта культурного наследия.

13 марта в Уфе произошел пожар в одном из старинных деревянных домов, усадьбе Бухартовских. В результате оказались сильно повреждены кровля здания и второй этаж.

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