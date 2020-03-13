Усадьба Бухартовских конца XIX века загорелась в Уфе

В Уфе вечером 13 марта возник пожар в пустующей исторической усадьбе Бухартовских. Историческое здание включено в список объектов культурного наследия. О происшествии сообщила общественница и член совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

Среди возможных причин возгорания называют неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных или поджог, который могли совершить по заказу компаний, претендующих на застройку земельного участка, передает «МедиаКорСеть».

Усадьба Бухартовских построена в 1890-х годах, дом принадлежал семейству дворян польского происхождения. Волонтеры ранее проводили субботники, чтобы сохранить памятник архитектуры.