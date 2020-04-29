Президент Австрии находится в безопасности после эвакуации из дворца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен доставлен в безопасное место после эвакуации из дворца Хофбург после сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщило в среду, 29 апреля, сообщает Wiener Zeitung.

Австрийская полиция ранее в среду получила по электронной почте письмо об угрозе взрыва в президентском дворце Хофбург в Вене. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех находившихся там людей и оцепили близлежащую территорию.

В настоящий момент на месте происшествия работаю кинологические службы. Они обследуют комплекс правительственных зданий.

Накануне, по данным австрийской газеты Krone, некий мужчина с мачете пытался проникнуть в парламент. Он был задержан полицейскими. Во время допроса он заявлял, что хотел поговорить с политиками.