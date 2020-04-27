Опубликовано видео последствий взрыва в автомобиле в Волгограде

Следователи опубликовали кадры с места взрыва боеприпаса в Волгограде. На видео запечатлен автомобиль, в котором произошел хлопок.

Заметно, что в легковушке выбиты окна и серьезный ущерб нанесен водительскому сиденью. На месте происшествия продолжают работу криминалисты и сотрудники СК.

Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв. В момент хлопка пенсионер как раз сел за руль.

По данным следователей, взорвался боеприпас.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован и помещен в реанимацию. За его жизнь сейчас борются врачи, уточнили в СК.

Как отмечает РЕН ТВ, в салоне автомобиля взорвалась граната. Пострадавшим является полковник МВД в отставке Владимир Лазарев.