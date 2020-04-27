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Стало известно о пострадавшем при взрыве в авто в Волгограде

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Фото: соцсети
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В результате взрыва, произошедшего в автомобиле в Волгограде, пострадал один человек. Об этом сообщает в понедельник, 27 апреля, телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в авто была заложена граната. Хлопок прогремел при попытке мужчины открыть дверь салона.

Ранее 27 апреля стало известно, что в Волгограде в одном из автомобилей сработало взрывное устройство. ЧП произошло на парковке около кафе на улице Хорошева.

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