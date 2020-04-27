Следователи возбудили уголовное из-за взрыва в автомобиле в Волгограде

Уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» возбудили после взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Об этом в понедельник. 27 апреля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Волгоградской области.

Следователи также подтвердили, что в результате ЧП на улице Хорошева пострадал 69-летний владелец автомобиля. Мощный взрыв прогремел, когда он садился за руль транспортного средства.

На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Пострадавшего пенсионера с многочисленными травмами госпитализировали в реанимационное отделение одной из местных больниц. На данный момент за его жизнь борются врачи.

Как ранее в понедельник сообщил РЕН ТВ, в салоне автомобиля, находившегося на парковке около кафе, взорвалась граната. Пострадавшим, по данным телеканала, является полковник МВД в отставке Владимир Лазарев.

В Сети опубликованы кадры с места взрыва.