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В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле

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Фото: соцсети
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В Волгограде в одном из автомобилей взорвалась граната. ЧП произошло на парковке около кафе на улице Хорошева, сообщает в понедельник, 27 апреля, РЕН ТВ.

В настоящее время место происшествия оцепили сотрудники правоохранительных органов. В Сети опубликованы кадры с места взрыва.

Информация о пострадавших уточняется. В то же время источник ТАСС сообщает об одном раненом. С полученными травмами он госпитализирован.

В январе мужчина погиб из-за взрыва огнетушителя в салоне автомобиля в Мордовии. Взрыв автомобиля, в котором он находился, произошел в городе Саранске.

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