Мемориал на площади Славы в Южно-Сахалинске благоустроят

В Южно-Сахалинске на площади Славы рабочие приступили к благоустройству памятника советским воинам, погибшим в боях за освобождение Южного Сахалина в 1945 году. Весь необходимый для работ материал уже приобретен.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска, сейчас рабочие меняют пришедшую в негодность плитку. Всего предстоит обновить около 30 кв. м покрытия, после чего почистят и отмою стелу, фигуры, постамент и бюсты Героев Советского Союза.

2 мая начнется высадка цветов на клумбах. В общей сложности на площадях Славы и Победы высадят 21 тыс. цветов. Полностью завершить работы по благоустройству мемориала планируют 6 мая.

Мемориал на площади Славы был открыт 3 сентября 1980 года в ознаменование 35-летия освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Он входит в единый госреестр объектов культурного наследия и находится под охраной государства.