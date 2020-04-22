Прямой эфир

Памятник воинам Полярной дивизии появится в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманск из Смоленска прибыл памятник воинам Полярной дивизии. Его установят на проспекте Героев-североморцев, открытие намечено на 8 мая. Как сообщает директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай в Instagram, скульптура находится на складе.

Памятник посвящен знаменитой дивизии, которая была сформирована для защиты Мурманска из добровольцев в 1941 году. В ожесточенных боях они смогли остановить врага в нескольких десятках километров от города, передает ИА «Би-порт». Инициатива установки появилась еще в феврале 2018 года, а в ноябре того же года власти одобрили идею.

В первоначальный состав дивизии вошли более 10 тыс. ополченцев (рабочих судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работников учреждений города Мурманска и других), а также несколько тысяч бойцов истребительных батальонов Мурманска и Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мемориал в честь павших в боях за город появится в Калуге
Памятник морякам установили в Астрахани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020