Памятник воинам Полярной дивизии появится в Мурманске

В Мурманск из Смоленска прибыл памятник воинам Полярной дивизии. Его установят на проспекте Героев-североморцев, открытие намечено на 8 мая. Как сообщает директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай в Instagram, скульптура находится на складе.

Памятник посвящен знаменитой дивизии, которая была сформирована для защиты Мурманска из добровольцев в 1941 году. В ожесточенных боях они смогли остановить врага в нескольких десятках километров от города, передает ИА «Би-порт». Инициатива установки появилась еще в феврале 2018 года, а в ноябре того же года власти одобрили идею.

В первоначальный состав дивизии вошли более 10 тыс. ополченцев (рабочих судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работников учреждений города Мурманска и других), а также несколько тысяч бойцов истребительных батальонов Мурманска и Мурманской области.