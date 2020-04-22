Мемориал в честь павших в боях за город появится в Калуге

В Калужском бору к 9 мая установят памятный монумент в честь освободителей города. Возле остановки «Санаторий Павлика Морозова» заложили фундамент для будущего мемориала.

Ход работ проверил исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

«Сейчас сам монумент уже готов и находится в Белгородской области, решается вопрос его транспортировки. Данный объект финансируется за счет внебюджетных источников», — отметил Дмитрий Денисов в видео, которое опубликовал на своей странице в соцсетях.

Как пишет газета «Весть», памятник будет представлять собой гранитную плиту с выбитыми на ней фамилиями павших в боях за Калугу красноармейцев. Калужский бор — лесной массив, расположенный на западе города Калуги между Яченским водохранилищем, рекой Окой, микрорайоном Анненки, деревней Черносвитино и рекой Яченкой.

Напомним, памятник труженикам тыла планируют установить в Хабаровске. Он появится в сквере площади «Города воинской славы». Авторы представили десять вариантов оформления мемориала. Идея организации творческого конкурса принадлежит хабаровским ветеранам. Победитель конкурса будет назван 7 мая.