В Щербинке отреставрируют посвященный павшим в ВОВ мемориал

В Щербинке ко Дню Победы отреставрируют мемориал, посвященный павшим в Великой Отечественно войне. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ТиНАО.

Отмечается, что работы по восстановлению памятника проведут шесть сотрудников учреждения «Городское благоустройство». По словам заместителя главы городского округа Щербинка Алексея Миронова, специалисты уже сняли с постамента старую плитку и в ближайшее время приступят к установке новой.

Чиновник отметил, что мемориал, расположенный в сквере Памяти Великой Победы, покрасят и приведут в надлежащее техническое состояние, отмечает агентство городских новостей «Москва».

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе парада Победы в связи с распространением коронавируса не принималось. 8 апреля, стало известно, что в России прорабатывается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы.