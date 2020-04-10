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В Щербинке отреставрируют посвященный павшим в ВОВ мемориал

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В Щербинке ко Дню Победы отреставрируют мемориал, посвященный павшим в Великой Отечественно войне. Об этом сообщила пресс-служба префектуры ТиНАО.

Отмечается, что работы по восстановлению памятника проведут шесть сотрудников учреждения «Городское благоустройство». По словам заместителя главы городского округа Щербинка Алексея Миронова, специалисты уже сняли с постамента старую плитку и в ближайшее время приступят к установке новой.

Чиновник отметил, что мемориал, расположенный в сквере Памяти Великой Победы, покрасят и приведут в надлежащее техническое состояние, отмечает агентство городских новостей «Москва».

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе парада Победы в связи с распространением коронавируса не принималось. 8 апреля, стало известно, что в России прорабатывается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы.

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