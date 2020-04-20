Строительство мемориалов к 75-летию Победы завершают в Липецкой области

В Липецкой области строительство четырех мемориальных комплексов в честь 75-летия Победы близится к завершению. Стелы появятся в следующих населенных пунктах: село Мишино Воловского района, село Каменка Тербунского района, райцентр Волово, село Стрелец Долгоруковского района.

Ведутся работы по обкладке гранитной плиткой, огрунтовке тумб, а также создаются технические условия по присоединению к инженерным сетям, отмечает Lipetskmedia. Мемориал будет состоять из двух обелисков разной высоты и формы. Основные стелы водрузят на прямоугольные основания со ступенями. Обелиски увенчает орден «Победа». Два комплекса называются «Населенный пункт воинской доблести» и еще два — «Рубеж воинской доблести».

Ранее Липецкая область присоединилась к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. В регионе высадят около 2 млн саженцев дуба, сосны, рябины, березы и липы. Подготовлено около 100 участков. Всего в стране высадят 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в войне.