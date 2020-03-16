Около 2 млн деревьев высадят в Липецкой области

В Липецкой области подготовлено около 100 участков для проведения международной акции «Сад памяти». В регионе высадят около 2 млн саженцев дуба, сосны, рябины березы и липы.

Собственный «Сад памяти» появится практически в каждом населенном пункте Липецкой области. Управление лесного хозяйства подготовило около 100 точек проведения акции. Она пройдет с 18 марта по 22 июня при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Об этом сообщает LipetskMedia.

Лесхозы в полном объеме обеспечат посадочным материалом в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Принять участие в акции может любой желающий.

Мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы. Всего в стране высадят 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в войне.