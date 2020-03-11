Россияне подали заявки по высадке 75 млн деревьев в годовщину Победы

Россияне подают заявки организаторам акции «Сад памяти» по высадке 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне, чтобы увеличить число посадок до 75 млн. Об этом в среду, 11 марта, замминистра природных ресурсов и экологии России Елена Панова сообщила «РИА Новости».

«27 миллионов деревьев мы планируем высадить до 22 июня. Уже сегодня мы понимаем, что есть заявки на большее, есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов. Это, конечно, для нас очень большая цифра. Будем стремиться к ней», — сказала она в ходе конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Пановой, Минприроды все же придерживается первоначальной цели в 27 млн. При этом, отметила она, в большинстве регионов России уже готовы 10 тыс. площадок, а первые посадки пройдут в Крыму.

В конце февраля сообщалось, что омская региональная общественная организация «Волонтерский корпус Победы» получила более 9 млн рублей на реализацию проекта. В посадке деревьев примут участие волонтеры.

13 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России стала востребованной волонтерская деятельность. На встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России с президентом ее член, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», предложила закрепить в 114-й статье Основного закона пункт о дополнительных полномочиях правительства по поддержке волонтерской деятельности.