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Россияне подали заявки по высадке 75 млн деревьев в годовщину Победы

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Фото: ТАСС/Денис Русинов
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Россияне подают заявки организаторам акции «Сад памяти» по высадке 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне, чтобы увеличить число посадок до 75 млн. Об этом в среду, 11 марта, замминистра природных ресурсов и экологии России Елена Панова сообщила «РИА Новости».

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«27 миллионов деревьев мы планируем высадить до 22 июня. Уже сегодня мы понимаем, что есть заявки на большее, есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов. Это, конечно, для нас очень большая цифра. Будем стремиться к ней», — сказала она в ходе конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Пановой, Минприроды все же придерживается первоначальной цели в 27 млн. При этом, отметила она, в большинстве регионов России уже готовы 10 тыс. площадок, а первые посадки пройдут в Крыму.

В конце февраля сообщалось, что омская региональная общественная организация «Волонтерский корпус Победы» получила более 9 млн рублей на реализацию проекта. В посадке деревьев примут участие волонтеры.

13 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России стала востребованной волонтерская деятельность. На встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России с президентом ее член, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», предложила закрепить в 114-й статье Основного закона пункт о дополнительных полномочиях правительства по поддержке волонтерской деятельности.

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