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Более 9 млн рублей направят на создание «Сада памяти» в Омске

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Омская региональная общественная организация «Волонтерский корпус Победы» получила более 9 млн рублей на реализацию в Омске проекта «Сад памяти». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект стал одним из 39, которые в этом году первыми получили президентские гранты. Организация «Волонтерский корпус Победы» получила 9,177 млн рублей на разбивку сада в Омске, пишет ИА «Город55».

Место под сад определят после собрания в мэрии города, которое состоится 2 марта. Там же волонтеры должны обсудить детали проведения акции и утвердить даты.

Акция «Волонтеров Победы» стартует примерно 18 марта и завершится 22 марта. За это время по всей России волонтеры высадят около 27 млн саженцев.

13 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России стала востребованной волонтерская деятельность. На встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России с президентом ее член, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», предложила закрепить в 114-й статье Основного закона пункт о дополнительных полномочиях правительства по поддержке волонтерской деятельности.

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