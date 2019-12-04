Более 6 млн сеянцев хвойных вырастили в омских питомниках

В питомниках Омской области в 2019 году вырастили почти 6,2 млн сеянцев. Материал пойдет на замену вырубленным в лесах деревьям.

Как сообщает главное управление лесного хозяйства региона, мероприятия по разведению и восстановлению лесов реализуются в рамках нацпроекта «Экология». Молодые деревья высаживаются на пастбищах и сенокосах, что помогает сохранить лесистость малолесных территорий, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В Омской области насчитывается 17 питомников, которые занимаются выращиванием сеянцев, в том числе Саргатский лесхоз. Сейчас под снегом в нем укрыты 75 тыс. маленьких сосен. Через два года они подрастут на 15 см и их можно будет пересадить в лес.

По словам мастера питомника САУ «Омский лесхоз» Михаила Дьяченко, посадочный материал пересаживают на деляны, которые подверглись рубкам. В случае хорошей приживаемости сосен делается прореживание, чтобы было пространство для роста. Вырубленные хвойные идут на продажу к новогодним праздникам.

В этом году специалисты высадили свыше 4 млн хвойных сеянцев. Лесовосстановление выполнено на площади 6 тыс. га.