Президентский дворец Хофбург в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали президентский дворец в Вене Хофбург из-за сообщения о заложенной в нем бомбе. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила газета Krone.

По ее данным, операция по эвакуации началась после 15:00 по местному времени (16:00 мск). Район происшествия оцеплен силовиками. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

«Об угрозе взрыва сообщили в полицию по электронной почте», — сказал представитель полиции Вены Маркус Диттрих. На месте работают эксперты по взрывчатым веществам со служебными собаками.

Осенью 2019 года в городе Хёршинг в Австрии прогремел взрыв, пострадали девять человек. За взрывом последовал пожар, обрушились два помещения завода.