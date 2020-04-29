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Президентский дворец Хофбург в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали президентский дворец в Вене Хофбург из-за сообщения о заложенной в нем бомбе. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила газета Krone.

По ее данным, операция по эвакуации началась после 15:00 по местному времени (16:00 мск). Район происшествия оцеплен силовиками. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

«Об угрозе взрыва сообщили в полицию по электронной почте», — сказал представитель полиции Вены Маркус Диттрих. На месте работают эксперты по взрывчатым веществам со служебными собаками.

Осенью 2019 года в городе Хёршинг в Австрии прогремел взрыв, пострадали девять человек. За взрывом последовал пожар, обрушились два помещения завода.

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