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При взрыве шахты в Колумбии погибли 11 человек

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Фото: twitter.com/Nicolás García Bustos
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В результате взрыва в одной из угольных шахт Колумбии погибли 11 человек, еще четверо пострадали. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщило издание Semana.

Уточняется, что инцидент, который произошел около полудня в деревне Пуэбло-Вьехо департамента Кундинамарка, мог быть вызван выбросом метана.

Из-под завалов спасатели достали тела 11 жертв, еще четверо были госпитализированы в местную больницу, остальные работники не пострадали.

Губернатор Кундинамарки Николас Гарсия поделился видеозаписью взрыва в своем Twitter.

Ранее в этот день в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к смерти троих жителей.

По факту происшествия в Московской области следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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