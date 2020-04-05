При взрыве шахты в Колумбии погибли 11 человек

В результате взрыва в одной из угольных шахт Колумбии погибли 11 человек, еще четверо пострадали. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщило издание Semana.

Уточняется, что инцидент, который произошел около полудня в деревне Пуэбло-Вьехо департамента Кундинамарка, мог быть вызван выбросом метана.

Из-под завалов спасатели достали тела 11 жертв, еще четверо были госпитализированы в местную больницу, остальные работники не пострадали.

Губернатор Кундинамарки Николас Гарсия поделился видеозаписью взрыва в своем Twitter.

Hacia el medio día de hoy se nos ha informado de la explosión por acumulación de gases en una mina de carbón de la vereda Pueblo Viejo en Cucunubá. Al interior de la misma se encontraban entre 10 y 12 mineros. Hemos desplazado hasta el lugar todos los organismos de socorro. pic.twitter.com/zEzTjGgUb8 — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) April 4, 2020

Ранее в этот день в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к смерти троих жителей.

По факту происшествия в Московской области следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.